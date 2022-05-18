Deutsche Bahn помогает экспортировать зерно из Украины

С помощью Deutsche Bahn начались перевозки по железной дороге украинского зерна для экспорта, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Компания DB Cargo, которая объединяет всю национальную и международную деятельность Deutsche Bahn в сфере железнодорожных грузовых перевозок, находится в процессе создания "железнодорожного моста", которым можно было бы перевозить большое количество сельскохозяйственной продукции в порты Северного моря и Адриатики. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на федерального министра транспорта Германии Фолькера Виссинга.

DB Cargo уже ездит от имени частных экспортеров зерна из Украины. Руководитель железной дороги Рихард Лутц рассказал о двух-трех поездах в день из Украины через Польшу и соответствующие терминалы в Западную Европу.

Отметим, что экспорт зерна через морские порты Украины остановился из-за российской агрессии. Это ставит под угрозу поставки в Северную Африку и Азию из-за чего есть опасения с поставками продовольствия.

Комиссар ЕС по транспорту Адина Валеан пояснила, 20 млн тонн зерна необходимо срочно вывезти из Украины. Комиссия представила план действий по организации экспорта по так называемым "путям солидарности" по суше.