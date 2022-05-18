Госдеп: США помогут укрепить позиции Украины за столом переговоров с РФ

Соединенные Штаты намерены создать условия для проведения переговоров между Украиной и РФ. Вашингтон продолжит поставлять оружие Киеву и оказывать давление на Москву, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление представителя Госдепа Неда Прайса во время брифинга.

По его словам, главной задачей США является поддержка "украинских партнеров любым приемлемым путем" для того, чтобы укрепить позиции на переговорах.

"Конечно, сейчас мы действуем по двум направлениям. Во-первых, поддерживаем и укрепляем позиции наших партнеров в Киеве. Во-вторых, одновременно принимаем меры с целью создания издержек, о которых мы предупреждали Кремль с конца прошлого года. Действуя таким образом, мы надеемся создать условия, при которых могут вестись добросовестный диалог, дипломатический процесс" , - заявил он.

Прайс также заявил, что не исключает возможности переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в случае, если бы он привел к снижению уровня насилия в Украине.

Напомним, вчера замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Украина вышла из переговорного процесса. По его словам, переговоры не ведутся ни в каком виде.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, именно Россия должна сделать первый шаг для переговоров, в частности, отвести свои войска на позиции по состоянию до 24 февраля 2022 года.