ОВА: в Запорожской области оккупанты держат в заложниках 117 граждан

В Запорожской области российские оккупанты на временно захваченных территориях похищают местных жителей. В настоящее время в заложниках у врага остаются 117 украинских граждан, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление Запорожской областной военной администрации в Telegram.

"По состоянию на вечер 17 мая 2022 года в заложниках оккупантов находится 280 человек. Из них 163 освобождены и 117 до сих пор в заложниках" , - говорится в сообщении.

В Запорожской ОВА рассказали, как можно вернуть похищенных рашистами людей.

"Для того чтобы ваши родные или близкие имели возможность попасть в списки на обмен, вам нужно сообщить их данные на горячую линию по телефону 0 800 503 508" - рассказали в пресс-службе администрации.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области российские военные похитили бывшего депутата облсовета Виктора Помазнюка, которого могут удерживать в отделении полиции в Новой Каховке.

Также мы писали, что российские оккупанты удерживают 3 тысячи жителей Мариуполя в колонии в Еленовке Донецкой области, где поддают их "фильтрации".

Добавим, по словам омбудсмена Людмилы Денисовой, в Херсоне российские боевики берут в заложники и пытают мирных жителей.