"Укрзализныця" запускает новые поезда из Киева в Чернигов и Винницу

АО Укрзализныця запускает электропоезд Skoda по маршруту Чернигов — Киев — Чернигов. Кроме того, также будет продолжен продлевающий поезда сообщением Чернигов — Киев в Винницу, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что с 19 мая ежедневно кроме вторников будут курсировать региональный поезд № 708/707 Киев — Чернигов. Отправление из Киева в 9:26, прибытие в Чернигов - в 12:35. Также будет обратно выезжать поезд № 710/709 Чернигов — Киев, отправление в 13:00, прибытие в Киев в 16:17.

Кроме того, железная дорога организует сообщение Винницы с Черниговом: с 19 мая ежедневно будет курсировать поезд № 702/701 Винница - Чернигов. Он будет отправляться из Винницы в 13:27 и прибывать в Чернигов в 20:21.

Автоматически добавляется сообщение № 701 Киев — Винница .(отправление со ст. Дарница в 8:52, прибытие в Винницу в 12:43) и № 704/703 Чернигов - Киев (отправление из Чернигова в 7:23, прибытие в Киев в 10:41).