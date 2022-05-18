WP: экспорт технологий из Китая в Россию резко снизился

Экспорт китайских технологий в Россию резко сократился в марте после вступления в силу санкций США. Об этом заявила во вторник министр торговли США Джина Раймондо, назвав это признаком осторожности Пекина в отношении нарушения торговых запретов, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Washington Post.

Китайские поставки ноутбуков в Россию в марте упали на 40 процентов по сравнению с февралем, а экспорт смартфонов сократился на две трети, сказала она, ссылаясь на последние данные об экспорте Китая. Она добавила, что экспорт телекоммуникационного сетевого оборудования упал на 98 процентов.

Запреты на экспорт со стороны США не касались блокирования продаж в Россию потребительских товаров, таких как смартфоны и ноутбуки. Но некоторые китайские компании вообще прекратили поставки электронных товаров в Россию.

Раймондо также отметила, что Пекин не намерен нарушать правила из-за страха перед ответными санкциями США, которые могут включать ограничение продаж технологий китайским компаниям.

Отметим, Китай в отношении войны России против Украины занимает нейтральную позицию, но в мае стало известно, что традиционно близкие к российской точке зрения китайские СМИ изменили риторику и стали чаще говорить о том, что РФ ведет захватническую войну.

Также мы ранее сообщали, что власти Китая делают выводы по своим планам на захват Тайваня, наблюдая за войной, которую развязала Россия в Украине.