СМИ: Чехия намерена продлить режим ЧП из-за беженцев из Украины

Правительство Чехии намерено продлить режим чрезвычайного положения как минимум до конца июня. Особый режим был введен в конце февраля из-за большого потока беженцев из Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Ceska Televize.

Предложение правительства должна одобрить палата представителей. По действующим нормам режим чрезвычайного положения закончится 31 мая. На сегодня он позволяет правительству принимать кризисные меры по ситуации с беженцами без одобрения парламента.

"Пока мы можем справиться с беспрецедентной волной беженцев, но для того, чтобы продолжать так хорошо управлять ситуацией, мы договорились, что необходимо будет просить Палату депутатов продлить чрезвычайное положение еще на тридцать дней" , - заявил глава правительства Петер Фиала.

С начала вторжения России в Украину разрешение на жительство в Чехии получили более 345 тысяч украинцев.

Ранее мы сообщали, что Чехию включили в Совет ООН по правам человека вместо России.