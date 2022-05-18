Заработал весовой контроль грузовых автомобилей: какие штрафы

В Украине возобновлена работа системы автоматического взвешивания и штрафования грузовых автомобилей за нарушение габаритно-весовых норм. В тестовом режиме система заработала с 16 мая, штрафы будут начисляться с 23 мая, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Контроль перевеса на украинских дорогах осуществляют WIM-системы (Weigh-In-Motion). Это набор датчиков и камер, которые фиксируют общий вес транспортного средства и нагрузку на ось, распознают номера авто и фиксируют габариты транспортного средства в движении, на скорости до 120 км/ч, рассказали в Укртрансбезопасности.

За первый день работы WIM-комплексов в автоматическом режиме зафиксировано 168 автомобилей, которые двигались с нарушением габаритно-весовых норм. С 23 мая за превышение габаритно-весовых норм будет налагаться штраф в зависимости от превышения грузоподъемности, согласно действующему законодательству, а именно:

от 5% до 10% - 8 500 грн;

от 10% до 20% - 17 000 грн;

от 20% до 30% – 34 000 грн;

более 30% установленной нормы - 51 000 грн.

Напомним, что депутаты изменили правила ввоза грузовиков и автобусов в Украину. Изменения коснулись экологических требований при ввозе коммерческих автомобилей. Теперь юридические лица могут импортировать грузовики или автобусы стандарта "Евро 3".