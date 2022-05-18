В Варшаве начал работу консультационный центр для украинцев "Дія.Бизнес"
В польской столице Варшаве открыли консультационный центр "Дія.Бизнес", и с 18 мая граждане Украины смогут в нем бесплатно получить консультации по ведению бизнеса, пребыванию, проживанию и трудоустройству на территории Польши, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
В центре украинцам будут оказывать такие услуги:
- консультации по открытию бизнеса в Польше,
- по получению статуса беженца или других правовых оснований пребывания на территории Польши,
- о жилье и проживании в Польше,
- экстренные контакты и ресурсы поддержки с рабочими местами и трудоустройством в Польше,
- дорожная карта, которая будет предоставляться по запросу на открытие МСБ, будет содержать всю информацию о законодательных нормах Польши,
- информация о лучших практиках ведения бизнеса в Польше и в Европе в целом;
- налоговой нагрузки,
- об упрощенной регистрационной системы,
- о ресурсах поддержки бизнеса и прочее.
Как отметил во время открытия центра глава Минцифры Михаил Федоров, с начала полномасштабной войны РФ против Украины Польша приютила миллионы наших граждан и
"стала первой страной ЕС, которая стала принимать цифровые документы в "Дії".
"Он будет работать не только в стандартном формате консультаций для предпринимателей. Ведь сюда смогут обратиться все украинцы, которые сегодня находятся в Польше и нуждаются в работе, жилье или оформлении документов", - добавил чиновник.
Консультационный центр для украинцев "Дія.Бизнес" в Варшаве расположен по адресу - ул. Багатела, 12.