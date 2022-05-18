В Варшаве начал работу консультационный центр для украинцев "Дія.Бизнес"

В польской столице Варшаве открыли консультационный центр "Дія.Бизнес", и с 18 мая граждане Украины смогут в нем бесплатно получить консультации по ведению бизнеса, пребыванию, проживанию и трудоустройству на территории Польши, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

В центре украинцам будут оказывать такие услуги:

консультации по открытию бизнеса в Польше,

по получению статуса беженца или других правовых оснований пребывания на территории Польши,

о жилье и проживании в Польше,

экстренные контакты и ресурсы поддержки с рабочими местами и трудоустройством в Польше,

дорожная карта, которая будет предоставляться по запросу на открытие МСБ, будет содержать всю информацию о законодательных нормах Польши,

информация о лучших практиках ведения бизнеса в Польше и в Европе в целом;

налоговой нагрузки,

об упрощенной регистрационной системы,

о ресурсах поддержки бизнеса и прочее.

Как отметил во время открытия центра глава Минцифры Михаил Федоров, с начала полномасштабной войны РФ против Украины Польша приютила миллионы наших граждан и "стала первой страной ЕС, которая стала принимать цифровые документы в "Дії".

"Он будет работать не только в стандартном формате консультаций для предпринимателей. Ведь сюда смогут обратиться все украинцы, которые сегодня находятся в Польше и нуждаются в работе, жилье или оформлении документов" , - добавил чиновник.

Консультационный центр для украинцев "Дія.Бизнес" в Варшаве расположен по адресу - ул. Багатела, 12.