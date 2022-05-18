ОВА: российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру (Обновлено)

ОВА: российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру (Обновлено)
Фото: Facebook

Российские оккупанты нанесли по Днепру ракетные удары. Одна из ракет была сбита системами противовоздушной обороны ВСУ, а вторая попала по объекту транспортной инфраструктуры. В результате пострадала женщина, были повреждены и разрушены здания, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"18 мая. 07.25. Тревожная ночь и беспокойное утро. Вражеская атака по Днепру", - говорится в публикации.

Отмечается, что обломки сбитой ПВО ракеты упали на частный двор. Ранения получила женщина. Также были повреждены два дома.

"Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен", - рассказал глава ОВА.

Обновлено. По состоянию на 10:23 в результате ракетной атаки по Днепру пострадали три человека (две женщины и мужчина). У них осколочные ранения. Все они сейчас находятся в больнице, уточнил﻿ Резниченко.

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