ОВА: российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру (Обновлено)
Российские оккупанты нанесли по Днепру ракетные удары. Одна из ракет была сбита системами противовоздушной обороны ВСУ, а вторая попала по объекту транспортной инфраструктуры. В результате пострадала женщина, были повреждены и разрушены здания, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"18 мая. 07.25. Тревожная ночь и беспокойное утро. Вражеская атака по Днепру", - говорится в публикации.
Отмечается, что обломки сбитой ПВО ракеты упали на частный двор. Ранения получила женщина. Также были повреждены два дома.
"Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен", - рассказал глава ОВА.
Обновлено. По состоянию на 10:23 в результате ракетной атаки по Днепру пострадали три человека (две женщины и мужчина). У них осколочные ранения. Все они сейчас находятся в больнице, уточнил Резниченко.