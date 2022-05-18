Спикер ОВА: в Одессе и области враг пробует усилить воздушную разведку

В Одессе и области нынешняя ночь прошла без обстрелов, но под сигналы воздушной тревоги. Вероятность нанесения российскими войсками очередных ракетных ударов остается очень высокой.﻿ Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Враг не может продемонстрировать успехи на всех участках фронта, поэтому и пытается это делать с помощью ракет. Стреляет исподтишка. Пытается уничтожить наши объекты инфраструктуры. Поэтому не забывайте, что вероятность нанесения ракетных ударов остается очень высокой" , - рассказал пресс-секретарь ОВА.

Также он предупредил одесситов, что противник будет пытаться проводить воздушную разведку "более интенсивно, чем делал до этого".

Братчук напомнил, что в регионе продолжается контрдиверсионная работа.