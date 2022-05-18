Спикер ОВА: в Одессе и области враг пробует усилить воздушную разведку

Спикер ОВА: в Одессе и области враг пробует усилить воздушную разведку
Фото: Pixabay

В Одессе и области нынешняя ночь прошла без обстрелов, но под сигналы воздушной тревоги. Вероятность нанесения российскими войсками очередных ракетных ударов остается очень высокой.﻿ Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Враг не может продемонстрировать успехи на всех участках фронта, поэтому и пытается это делать с помощью ракет. Стреляет исподтишка. Пытается уничтожить наши объекты инфраструктуры. Поэтому не забывайте, что вероятность нанесения ракетных ударов остается очень высокой", - рассказал пресс-секретарь ОВА.

Также он предупредил одесситов, что противник будет пытаться проводить воздушную разведку "более интенсивно, чем делал до этого".

Братчук напомнил, что в регионе продолжается контрдиверсионная работа.

"Будьте бдительными. Обращайте внимание на всех подозрительных людей", - призвал он, а также обратил внимание, что подразделения российских информационно-психологических спецопераций активизируются.

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