Разведка Британии рассказала о значении обороны Мариуполя и роли кадыровцев

Британская разведка отмечает, что оборона окруженного Мариуполя в течение более чем 10 недель сыграла свою роль в том, чтобы не дать России сразу же взять под контроль ключевой город и "перемолоть" часть её боеспособных сил, сообщает Европейская правда.

Об этом идет речь в обзоре от 18 мая.

"Несмотря на то, что российские силы осаждали Мариуполь более 10 недель, стойкое сопротивление украинцев отложило то время, когда Россия смогла полностью взять город под контроль. Это сорвало первоначальные попытки РФ захватить ключевой город и нанесло значительные потери личного состава среди российских войск" , – отмечают в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 May 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/7wf7eAl1Pc???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/EDgWj6lYbl — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 18, 2022

Британская разведка пишет также, что привлечение Россией вспомогательных сил, в частности кадыровцев, для боев в Мариуполе с одной стороны, демонстрирует недостаток профессионального личного состава, а с другой - могло усилить те проблемы с управлением, которые есть у российской армии и вредят её способности эффективно действовать.

"В них (силы кадыровцев) могут входить как добровольцы, так и специальные подразделения нацгвардии, которые обычно вовлечены в поддержание власти руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров, вероятно, осуществляет личный надзор за применением этих сил, а его двоюродный брат Адам Делимханов возможно действовал в Мариуполе как полевой командир .Применение в боях таких разрозненных сил свидетельствует, что Россия имеет значительные проблемы с ресурсами для войны в Украине, и, скорее всего, усиливает проблемы неупорядоченности командования, которые и дальше продолжают усложнять действия РФ" , - отмечает разведка.

В обзоре за предыдущие сутки говорилось, что Россия прибегает к неизбирательным артобстрелам из-за нежелания рисковать авиацией, и прогнозировали, что в ближайшее время усилия РФ будут направлены на активизацию наступления на востоке.

Перед тем британская разведка сообщала, что наступление России на Донбассе потеряло темп и не сможет возобновиться как минимум в течение месяца, а системные проблемы продолжают нарастать.