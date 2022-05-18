В Беларуси будут расстреливать за планы теракта или убийства политиков

Александр Лукашенко подписал ранее одобренные парламентом поправки в уголовный кодекс. Теперь на территории Беларуси будут расстреливать даже за планы совершить теракт или убийства политиков, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит правовой интернет-портал Беларуси.

Согласно тексту, смертная казнь применяется за:

покушение на совершение убийства представителя иностранного государства или же международной организации с целью провокации международных осложнений;

покушение на акт терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ;

покушение на убийство государственного или общественного деятеля.

Напомним, что инициаторами за введение смертной казни за покушение на совершение актов терроризма якобы стали местные депутаты.