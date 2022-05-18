Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО
Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО в Брюсселе официально подали заявки на вступление в НАТО, сообщает Европейская правда.
Посол Финляндии при НАТО Клаус Корхонен и посол Швеции Аксель Вернгоф передали заявки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, официально запуская процедуру, которая завершит десятилетие нейтралитета Финляндии и около 200 лет нейтралитета Швеции.
"Это отличный день в критический момент для нашей безопасности… каждая страна имеет право выбирать свой путь. Вы сделали свой выбор после демократического процесса, и я приветствую его. Финляндия и Швеция усилят нашу общую безопасность. Это исторический момент", - заявил Йенс Столтенберг.
Теперь заявки стран должен согласовать каждый из 30 союзников в Североатлантическом альянсе.