Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО в Брюсселе официально подали заявки на вступление в НАТО, сообщает Европейская правда.

Посол Финляндии при НАТО Клаус Корхонен и посол Швеции Аксель Вернгоф передали заявки генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, официально запуская процедуру, которая завершит десятилетие нейтралитета Финляндии и около 200 лет нейтралитета Швеции.

"Это отличный день в критический момент для нашей безопасности… каждая страна имеет право выбирать свой путь. Вы сделали свой выбор после демократического процесса, и я приветствую его. Финляндия и Швеция усилят нашу общую безопасность. Это исторический момент" , - заявил Йенс Столтенберг.

Теперь заявки стран должен согласовать каждый из 30 союзников в Североатлантическом альянсе.