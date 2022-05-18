Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях армии РФ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 мая ориентировочно составили:

личного состава – около 28 300 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 1235 (+16) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3009 (+34) ед,

артиллерийских систем – 586 (+8) ед,

РСЗО - 199 (+1) ед,

средств ПВО – 91 (+1) ед,

самолетов – 202 (+1) ед,

вертолетов – 167 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5),

крылатых ракет – 102 (+5),

кораблей /катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2137 (+28) ед,

специальной техники – 43 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Данные уточняются.