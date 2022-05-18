Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях армии РФ

Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях армии РФ
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 мая ориентировочно составили:

  • личного состава – около 28 300 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1235 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3009 (+34) ед,
  • артиллерийских систем – 586 (+8) ед,
  • РСЗО - 199 (+1) ед,
  • средств ПВО – 91 (+1) ед,
  • самолетов – 202 (+1) ед,
  • вертолетов – 167 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5),
  • крылатых ракет – 102 (+5),
  • кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2137 (+28) ед,
  • специальной техники – 43 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Данные уточняются.

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