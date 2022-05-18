Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях армии РФ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 мая ориентировочно составили:
- личного состава – около 28 300 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1235 (+16) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3009 (+34) ед,
- артиллерийских систем – 586 (+8) ед,
- РСЗО - 199 (+1) ед,
- средств ПВО – 91 (+1) ед,
- самолетов – 202 (+1) ед,
- вертолетов – 167 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5),
- крылатых ракет – 102 (+5),
- кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2137 (+28) ед,
- специальной техники – 43 (+0).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.
Данные уточняются.