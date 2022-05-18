Шольц прокомментировал решение Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал историческим шагом решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО, сообщает Новое время.

"Это исторический шаг: мы приветствуем суверенное решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО. Вместе с ними мы приобретаем двух ценных партнеров, которые укрепляют Альянс" , — написал он в своем Twitter.

Шольц отметил, что страны-члены Альянса привержены быстрому процессу присоединения.

"НАТО — это оборонительный альянс. Он не выступает ни против кого, но обеспечивает защиту и безопасность для всех союзников. Мы надеемся, что в скором времени Финляндия и Швеция станут нашими союзниками" , — резюмировал немецкий канцлер.

17 мая министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на членство страны в НАТО. Позже в этот же день заявку Финляндии подписал глава МИД страны Пекка Хаависто.

18 мая страны подали заявки на членство в НАТО.

Владимир Путин угрожает "ответными мерами" на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с президентом Финляндии 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета "ошибочным".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует намерение Финляндии и Швеции, а процесс их присоединения к Альянсу пройдет "легко и быстро".

После подачи заявок на членство вступление новых участников должны единогласно поддержать все страны-члены Альянса.

Финляндия и Швеции заговорили о желании вступить в НАТО после начала полномасштабного вторжения России в Украину.