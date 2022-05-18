ОК "Юг": оккупанты обстреляли Одесскую область из Черного моря
Сегодня, 18 мая, российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области из акватории Черного моря. Об этом сообщает "ОК" Юг.
"По Одесской области нанесен очередной ракетный удар из акватории Черного моря. Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона", - говорится в сообщении.
Предварительно, существенных разрушений и пострадавших нет.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая документирует последствия ракетного удара.
Происшествие квалифицировано по статье 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Сейчас идет процесс сбора доказательств преступления РФ для суда.