ОК "Юг": оккупанты обстреляли Одесскую область из Черного моря

Сегодня, 18 мая, российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области из акватории Черного моря.﻿ Об этом сообщает﻿ "ОК" Юг.

"По Одесской области нанесен очередной ракетный удар из акватории Черного моря. Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона" , - говорится в сообщении.

Предварительно, существенных разрушений и пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая документирует последствия ракетного удара.

Происшествие квалифицировано по статье 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Сейчас идет процесс сбора доказательств преступления РФ для суда.