ОВА: оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую область
Российские оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую область, было попадание в частный дом, сообщает Новое время.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Ночь на Сумщине прошла снова неспокойно. С вечера начались обстрелы из артиллерии и минометов с российской стороны по территории Сумского района", — написал он.
По его словам, украинские военные отбили атаку врага ответным огнем, с нашей стороны пострадавших нет.
Живицкий добавил, что в полшестого утра россияне со своей территории обстреляли село Дмитровка, Ахтырского района.
"Пострадавших нет, но было попадание в частный дом мирных жителей", - написал он.