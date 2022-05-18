ОВА: оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую область

Российские оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую область, было попадание в частный дом, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Ночь на Сумщине прошла снова неспокойно. С вечера начались обстрелы из артиллерии и минометов с российской стороны по территории Сумского района" , — написал он.

По его словам, украинские военные отбили атаку врага ответным огнем, с нашей стороны пострадавших нет.

Живицкий добавил, что в полшестого утра россияне со своей территории обстреляли село Дмитровка, Ахтырского района.