ОВА: строительство фортификационных сооружений в Запорожской области завершено
Защитники Запорожской области завершили строительство фортификационных сооружений для обороны от наступления РФ, сообщает Новое время.
Об этом сообщили в областной военной администрации.
"По многим признакам Россия готовится к ведению долговременной военной операции. Эксперты говорят, что война переходит в затяжную фазу… В Запорожской области завершено строительство первой и второй линии фортификационных сооружений для обороны города. Защитный рубеж сделан с учетом всех требований к подобным инженерным оборонительным линиям", — рассказали в ОВА.
О подготовке российских войск к наступлению в Запорожской области подтверждают и в Генштабе ВСУ.
"На Новопавловском и Запорожском направлениях враг усиливает группировку войск для проведения наступления в направлении Пологи — Орехов", — предупредили украинские военные.