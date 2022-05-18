ОВА: строительство фортификационных сооружений в Запорожской области завершено

Защитники Запорожской области завершили строительство фортификационных сооружений для обороны от наступления РФ, сообщает Новое время.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

"По многим признакам Россия готовится к ведению долговременной военной операции. Эксперты говорят, что война переходит в затяжную фазу… В Запорожской области завершено строительство первой и второй линии фортификационных сооружений для обороны города. Защитный рубеж сделан с учетом всех требований к подобным инженерным оборонительным линиям" , — рассказали в ОВА.

О подготовке российских войск к наступлению в Запорожской области подтверждают и в Генштабе ВСУ.