Cанду в Брюсселе поговорила с президентом Евросовета о движении Молдовы в ЕС

Президент Майя Санду 17 мая встретилась в Брюсселе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, чтобы обсудить евроинтеграцию и вызовы, связанные с войной в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Newsmaker.

По ее словам, речь шла о вызовах для безопасности в регионе. Также Санду поблагодарила ЕС за поддержку в приеме украинцев, спасающихся от войны, и преодолении ее экономических последствий для Молдовы.

Кроме того, обсуждали евроинтеграционную повестку дня.

"Придание Молдове статуса страны-кандидата станет мотивирующим сигналом и поддержкой для реформ в нашей стране" , - отметила Майя Санду.

18 мая президент Молдовы выступит в Европарламенте, а 19 мая отправится в Париж для встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

По информации СМИ, Еврокомиссия предоставит заключение по заявкам Украины, Молдовы и Грузии 8 или 15 июня. Июньский саммит Евросовета состоится 23-24 июня.