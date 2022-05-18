Подоляк анонсировал решение по Приднестровью в случае эскалации

Приднестровский регион является дестабилизирующим фактором как для Республики Молдова, так и для Украины, сообщает Укринформ.

Об этом в эфире "Молдова 1" заявил советник Президента Украины Михаил Подоляк.

«Я считаю, что в санкционный список должно быть включено как можно больше субъектов, которые работают в Приднестровье. Вообще Приднестровье в его нынешнем виде действительно является дестабилизирующим фактором не только для Молдовы, в том плане, что оно не дает стране эффективно развиваться, наличие всяких тёмных и криминальных офшоров сдерживает экономический рост. Это также ядро ​​дестабилизации и напряжённости в Украине. Несомненно, по мере эскалации конфликта будут какие-то решения по Приднестровью», - сказал Подоляк.

Также он отметил, что если в РФ начнут правильно воспринимать окружающий мир, то вероятность встречи президентов Украины и России увеличится

«Ментальный и эмоциональный климат сильно изменился после событий на Киевском регионе, когда мы увидели бойню в Буче, в Гостомеле, Ирпене и других городах, после Волновахи, Мариуполя, после всего, что происходит в Херсоне. Конечно, условия такой встречи меняются. Организовать, конечно, сложно, потому что, говоря деликатно, Россия и ее политическое руководство плохо понимают, что они делают в Украине. Я думаю, что если они начнут правильно воспринимать окружающий мир, то вероятность этой встречи увеличится», — добавил советник.

Подоляк заявил, что украинское сопротивление на заводе «Азовсталь» — сильный символ, который не устраивает Путина, есть вероятность того, что солдаты, эвакуированные на оккупированные территории, могут быть подвергнуты репрессиям.