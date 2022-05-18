Нацполиция: россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области

Российские оккупанты 28 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области за минувшие сутки, по меньшей мере, один человек погиб и трое детей получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Национальная полиция в Facebook.

"За прошедшие сутки оккупанты ударили по таким населенным пунктам: Мариуполь, Бахмут, Соледар, Авдеевка, Лиман, Торецк, Константиновка, Северск, Зализное, Бахмутское, Северное, Яблоновка.

Больше всего пострадал Бахмут, где вражеский снаряд разрушил завод и обрушил пятиэтажку. Погиб мужчина, тяжелые травмы получил 9-летний мальчик".

В результате российских обстрелов ранения получили трое детей. Разрушения получили 52 гражданских объекта – жилые дома, три школы, промышленные предприятия, фермерское хозяйство, объекты критической инфраструктуры.

Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии и ракетных комплексов "Точка-У".

Полицейские начали досудебные расследования по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.