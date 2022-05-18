В МВФ призывают страны Запада увеличить финпомощь Украине

Заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат призывает страны Запада увеличить финансовую помощь Украине, сообщает Укринформ.

Об этом она сообщила в комментарии Financial Times.

«Важный момент заключается в том, чтобы быстро доставить деньги в Украину, и больше в форме грантового финансирования», - сказала Гопинат.

По ее словам, на сегодняшний день выплаты Украине были относительно небольшими, и срочно нужно новое финансирование для поддержки экономики и предотвращения серьезной макроэкономической дестабилизации.

«Мировое сообщество очень заинтересовано в том, чтобы увидеть, как сделать это финансирование доступным. Но с точки зрения фактических выплат сейчас цифры небольшие», - сказала она и добавила, что фактические выплаты Украине составляли лишь 3,3 млрд долларов в марте и 1,6 млрд долларов в апреле.

Гопинат отметила, что сейчас еще рано высказывать любое мнение по поводу идеи конфискации валютных резервов российского Центрального банка, но это то, что МВФ будет обсуждать на внутренних встречах.

«Мы обсуждаем любую политику, которая может иметь последствия для международной валютной системы», - сказала она.

Как сообщалось, министр финансов США Джэнет Йеллен во вторник призвала лидеров европейских стран увеличить финансовую помощь Украине на фоне российской агрессии.