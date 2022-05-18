Bloomberg: ЕС взвешивает направление замороженных активов РФ на восстановление Украины

Евросоюз намерен рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов попавших под санкции россиян для восстановления Украины. Об этом написал руководитель ОП Андрей Ермак со ссылкой на Bloomberg.

Он добавил, что также в ЕС намерены инициировать выпуск долговых обязательств для этих же целей.

Кроме того, в МВФ рассмотрят возможность конфискации валютных резервов Центрального банка России.