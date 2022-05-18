Ахметов: SCM будет требовать от РФ компенсации всех убытков из-за военной агрессии

Предприятия SCM предъявят Российской Федерации требования о компенсации всех убытков, причинённых в результате военной агрессии, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил владельц SCM Ринат Ахметов в интервью итальянскому RAI.

"Мы обязательно предъявим к Российской Федерации требования о полной компенсации всех убытков, причиненных российской военной агрессией" , - заявил бизнесмен.

По его словам, довоенная капитализация только металлургических заводов Мариуполя составляла 10 млрд долларов плюс 1 млрд долларов в виде готовой продукции и сырья.

В целом же, с начала полномасштабной войны, российская армия полностью или частично уничтожила десятки объектов промышленной инфраструктуры и энергетики.