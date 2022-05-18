Португалия отправит Украине еще 160 тонн военной помощи

Португалия готовится отправить Украине еще 160 тонн материалов, включая военную технику, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила министр обороны Хелена Каррейраш, пишет Euractiv.

Каррейраш отметила, что ее украинский коллега Алексей Резников, удаленно участвовавший во встрече министров обороны стран ЕС, "оптимистично оценил" ситуацию на местах, но подчеркнул, что Украине все еще нужна "поддержка в виде тяжелой техники, чтобы справиться с проблемами, которые у них все еще есть".

По словам министра, страны-члены должны продолжать поддерживать Украину, поскольку "все считают, что война будет продолжаться". Даже главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, завершая встречу, "попросив страны-члены продолжать поддерживать Украину, поскольку необходимо поддерживать сопротивление украинского народа и украинских вооруженных сил", сказала она.

Каррейраш повторила, что Португалия и ее союзники будут продолжать оказывать поддержку, "насколько это возможно", объявив, что страна вскоре пришлет больше материалов, военных и других.

"Как сообщалось, мы отправили около 170 тонн летального и нелетального военного снаряжения на первом этапе и других видов материалов. Сейчас мы готовим новую партию - еще 160 тонн материалов, и я бы хотела подчеркнуть разнообразие нашей поддержки" , – сказала она.

Министр подчеркнула, что "речь идет не только о военной технике, но и о медицинской и гуманитарной поддержке". Португалия также способна принять украинских беженцев, сказала она, добавив, что то же самое касается и "раненых украинцев".