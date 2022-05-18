HDN: глава МИД Турции и Блинкен встретятся в США

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретится в Нью-Йорке с госсекретарем США Энтони Блинкеном, возможными темами обсуждений будет "вето Эрдогана" на вступление в НАТО Финляндии и Швеции и война в Украине, сообщает Европейская правда.

Как пишет Hurriyet Daily News.

В МИД Турции сообщили, что встреча состоится 18 мая, и это будет первая встреча на уровне министров иностранных дел в рамках Стратегического механизма Турция-США, о котором президенты Эрдоган и Байден договорились в прошлом году.

Ожидаемой одной из ключевых тем разговора будет возражение Турции против принятия в НАТО Финляндии и Швеции, которые сегодня официально подали заявки. Турция - единственная страна, которая заявила о блокировании их вступления.

Формальными причинами Анкара называет толерантность Швеции и Финляндии к курдским организациям и оппозиции, но неофициально известно, что таким образом Эрдоган хочет добиться от Вашингтона уступок по другим вопросам - в частности, по приобретению американских истребителей.

США исключили Турцию из общей программы по истребителям F-35 из-за того, что Турция приобрела российские системы противовоздушной обороны С-400. Эрдоган после этого начал переговоры о сорока F-16 и оборудовании для модернизации уже имеющихся самолетов.