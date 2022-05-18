Кабмин изменил порядок определения стоимости ввозимых автомобилей
Кабинет министров изменил Порядок уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по отдельным видам хозяйственных операций. Порядок дополнен пунктом, по которому стоимость автомобиля не может быть ниже таможенной стоимости, указанной в таможенной декларации, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит постановление от 13 мая 2022 г. № 589.
Согласно документу, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование уплачивается в зависимости от стоимости легкового автомобиля, определенной в соответствии с договором купли-продажи, договора мены, справки таможенных органов, акта экспертной оценки стоимости автомобиля, других документов, подтверждающих эту стоимость, но не ниже таможенной стоимости, указанной в таможенной декларации.
Порядком определено, что плательщиками сбора в ПФУ с операций по отчуждению легковых автомобилей являются предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, а также физические лица, которые приобретают право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине.
В ПФУ уплачивается такой сбор:
- 3% - если стоимость легкового автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;
- 4% - если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;
- 5%- если стоимость легкового автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года.
Напомним, в марте Верховная рада приняла закон об освобождении от пошлины и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.