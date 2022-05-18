Мэр Мариуполя: захватчики закрыли проезд через Васильевку

Российские захватчики сообщили о закрытии проезда для жителей Мариуполя через Васильевку на неопределенное время из-за боевых действий, сообщает Укринформ.

Об этом в Телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Внимание. Эвакуация. Россияне сообщают по своим каналам о закрытии проезда через Васильевку на неопределенное время из-за боевых действий. Не подвергайте себя и близких опасности. Мы сообщим об изменениях и появлении коридоров или неофициальных «дыр», - написал Андрющенко.

Он призвал мариупольцев беречь себя. «Украина ждет вас и вы нужны нам живыми и целыми. Работаем», - подчеркнул советник мэра.

Как сообщалось, агрессия России спровоцировала в Мариуполе одну из крупнейших гуманитарных катастроф. Город без нормального энерго-, водо- и газоснабжения. Мариупольский городской председатель заявлял, что с начала российского вторжения в городе погибли до 20 тысяч мирных жителей. В настоящее время в заблокированном Мариуполе остаются около 100 тысяч мирных жителей.

Мэр города Вадим Бойченко подчеркивал, что в заблокированном Мариуполе из-за проблем с водоснабжением надвигается инфекционная катастрофа, поэтому необходима полная эвакуация населения города.