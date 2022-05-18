В Минздраве создали реестр травмированных во время войны детей

Министерство здравоохранения запускает реестр детей, которые получили травмы в результате войны. Об этом сообщает Офис омбудсмана Украины.

Отмечается, что по состоянию на 18 мая 2022 года 424 ребенка пострадали в результате вооруженной агрессии РФ в Украине.

"Каждый пострадавший ребенок нуждается в необходимом лечении, медицинской реабилитации, психологической поддержке. Вместе с тем иногда дети не могут получить необходимую медицинскую помощь. В связи с этим Минздрав запустил реестр, где обобщается соответствующая информация о пострадавших детях" , - говорится в сообщении.

Заявку на помощь ребенку, который получил травмы в результате войны, можно заполнить по ссылке: https://moz.gov.ua/opituvannja.

Подать заявку могут родители, родственники или знакомые ребенка.

Собранная информация будет передаваться в Офис Президента Украины и специальный фонд, которые будут оказывать финансовую помощь законным представителям ребенка для его лечения или реабилитации.