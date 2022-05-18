Военные сообщают о сбитии еще одного российского самолета

57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко сообщает об сбитии вражеского самолета, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит Facebook страница бригады.

"По данным штаба 57 отдельной мотопехотной бригады, 18 мая 2022 года, подразделением противовоздушной обороны был сбит российский военный самолет. Слава Украине!".

Мототопехотинцы также иллюстрируют свое сообщение видео. Направление, где, по их словам, был поражен самолет, и его модель не раскрываются.