КГГА: большинство поврежденных домов в Киеве возобновят к началу холодов

Большинство домов в Киеве, которые повредили российские оккупанты, восстановят к началу холодов. Об этом во время телемарафона заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает УНН.

"Сейчас проводятся подготовительные работы. У нас около 400 зданий поврежденных в городе. Это более 200 жилых домов, около 70 объектов образования (школы, садики), это больницы, детдома, объекты транспортной инфраструктуры. На сегодняшний день на некоторых объектах начались работы. (...) За теплое время года мы точно завершим работы, чтобы люди могли вернуться к жизни. В 90% поврежденных домов нужно заменить стекло, сделать фасадные работы и прочее" , – сказал Поворозник.

Он отметил, что сейчас идет подсчет средств. Приблизительно 70-80 млн евро нужно, чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру в Киеве.