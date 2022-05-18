Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить военное положение и всеобщую мобилизацию, сообщает Новое время.
Соответствующие законопроекты №7389 и №7390 были внесены в парламент в среду, 18 мая.
В то же время тексты документов на сайте Рады пока отсутствует.
Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в Украине с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля.
Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.
Согласно указу Зеленского, мобилизация должна была проводится в течение 90 суток — то есть до 24 мая.