Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить военное положение и всеобщую мобилизацию, сообщает Новое время.

Соответствующие законопроекты №7389﻿ и №7390﻿ были внесены в парламент в среду, 18 мая.

В то же время тексты документов на сайте Рады пока отсутствует.

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в Украине с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля.

Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

Согласно указу Зеленского, мобилизация должна была проводится в течение 90 суток — то есть до 24 мая.