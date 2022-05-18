Местные жители сообщили о взрыве и перестрелке в оккупированном Мелитополе

В оккупированном Мелитополе Запорожской области утром прогремел взрыв, который был слышен почти во всех районах города, сообщает РИА-Мелитополь.

По свидетельству местных жителей, в домах едва не вылетели стекла, а стены зданий вибрировали.

Горожане пишут в соцсетях, что взорвали железную дорогу, однако эта информация пока не подтверждена.

Издание отмечает, что в районе Зеленой поликлиники, рядом с которой размещена комендатура оккупантов, взорвалась граната, после чего началась перестрелка в районе улицы Шмидта. За час до происшествия здание комендатуры было оцеплено: якобы там ждали какого-то высокопоставленного гостя.

По данным издания, на территории города снова могла сработать украинская диверсионная группа.