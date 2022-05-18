ГУР: в российской армии открыто отказываются воевать в Украине

Российские оккупанты все чаще отказываются от выполнения приказов командования проводить активные наступательные действия на территории Украины, заявляют украинские разведчики, сообщает Украинская правда.

Об этом передает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР)

По данным военной разведки Украины, несмотря на скрытый саботаж, несколько подразделений 70 гвардейского мотострелкового полка уже открыто отказались участвовать в войне и потребовали вернуть их в места постоянной дислокации.

ГУР располагает информацией, что командиры частей всячески пытаются скрыть факты неповиновение.

"Самых активных военнослужащих, которые требуют возвращения на территорию России, надеясь на их скорую гибель, отправили на самый опасный участок фронта.

Для выявления и нейтрализации инициаторов отказа от участия в войне, в отделе ФСБ 58 общевойсковой армии было решено наполнить подразделения 70 полка своими внештатными агентами и информаторами".

ГУР публикует список﻿ личного состава 70 гвардейского мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа РФ (в/ч 71718), дислоцирующегося в г. Шале, Чеченская республика.