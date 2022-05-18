Россия объявила 34 сотрудника дипучреждений Франции персонами нон грата

В среду, 18 мая, в Министерство иностранных дел РФ вызвали посла Франции в Москве Пьера Леви. Ему сообщили, что Россия объявила 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в стране персонами нон гранта, сообщает РБК-Украина.

Об этом передает пресс-службу МИД РФ.

Послу Франции заявили решительный протест в связи "с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипучреждений во Франции персонами нон гранта".

В ведомстве подчеркнули, что этот шаг со стороны Франции якобы нанес серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству.

34 французских дипломата должны покинуть страну в течение двух недель.

Напомним, 11 апреля Франция выслала шестерых сотрудников посольства России в Париже, поскольку они подозреваются в шпионаже "под дипломатическим прикрытием".