РосСМИ: Пушилин заявил, что "Азовсталь" снесут

Так называемый "глава" так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что завод "Азовсталь" в Мариуполе снесут. ﻿Об этом он сказал росСМИ, сообщает Экономическая правда.

По его словам, оккупанты на месте "Азовстали" предлагают сделать парковую зону или технопарк, решение пока не принято.

Пушилин добавил, что другое металлургическое предприятие Мариуполя – завод имени Ильича – якобы хотят восстановить.

По его словам, в городе разрушено примерно 60% домов.

Он утверждает, что Мариуполь "будут восстанавливать в качестве курортного города" и якобы в этом поможет Россия.