Губернатор Белгорода заявляет о новом обстреле "со стороны Украины"

Губернатор российского Белгорода Вячеслав Гладков заявил, что одно из сел обстреляно "со стороны Украины", сообщает Украинская правда.

Сообщается, что село Солохи Белгородского района обстреляно со стороны Украины.

Есть якобы информация об одном пострадавшем, а также разрушения.

Фото разрушений и пострадавшего не показывают. Однако в пабликах распространяют фото чего-то, что "прилетело в село".

Важно отметить, что Гладков употребляет только направления полета "со стороны Украины", но не утверждает, что обстрел вели с территории Украины.