Автомобильный газ на АЗС продолжает дорожать

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла в период с 17 по 18 мая на 1,15 – до 36,39 грн/л, сообщает Enkorr.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На 0,5-3 грн/л увеличила цену часть консолидированной сети «Привата». На станциях "Авиас" автогаз стоит 36,37 грн/л, "Укрнефти" - 33,88 грн/л.

На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 1 и 2 грн/л до 36,99 и 37,98 грн/л соответственно.

На станциях "Укргаздобыча" цена выросла на 3 грн, до 42 грн/л.

Кроме того, за указанный период на 0,5-2 грн/л подорожал автогаз в сетях БРСМ-Нефть, Автотранс, UPG и других (см. табл.).