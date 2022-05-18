Прокуратура: оккупанты обстреляли колонну авто на Херсонщине, трое погибших

В Херсонской области 17 мая российские оккупанты обстреляли из Градов колонну автомобилей с людьми. Погибли три человека, еще шесть были ранены.﻿ Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что трагедия произошла вблизи села Давыдов Брод. Люди пытались проехать в Бериславский район Херсонской области.

По меньшей мере три человека погибли, еще шестеро получили телесные повреждения разного характера и степени тяжести, уточнили правоохранители.

Проводится досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).