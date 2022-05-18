Google закрывает свой офис в России

Российская «дочка» компании Google намерена объявить себя банкротом из-за ареста банковского счета. Ссылаясь на сообщение пресс-службы компании, сообщает Новое время.

Такое решение связано с арестом банковского счета Google Россия, который сделал невозможным функционирование российского офиса техногиганта.

В том числе компания не может выплачивать зарплаты сотрудникам в РФ, оплачивать счета поставщиков и подрядчиков, а также выполнять другие финансовые обязательства.

Компания продолжит предоставлять российским пользователям бесплатные сервисы Поиск, YouTube, Gmail, Карты, Android и Play.

В то же время в Google напомнили, что некоторое время назад компания приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России.