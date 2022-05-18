Daily Sabah: Эрдоган обещает блокировать членство Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не одобрит членство Швеции и Финляндии в НАТО, пока обе страны якобы продолжают поддерживать террористические группировки, представляющие прямую угрозу национальной безопасности страны, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Daily Sabah.

Выступая на заседании парламентской группы правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, Эрдоган сказал, что Турция всегда выполняла свои обязанности в соответствии с ожиданиями НАТО, несмотря на враждебное отношение некоторых союзников.

"Для стран есть спорный вопрос - поддерживать терроризм и ожидать нашего одобрения", – сказал он.

Его комментарии прозвучали спустя несколько часов после того, как Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО в среду.

Эрдоган отметил, что расширение блока имеет значение для Турции, если оно уважает чувствительные моменты для Анкары. По его словам, Швеция отказывается выдавать террористов, несмотря на просьбы Турции, но решается просить о членстве в НАТО.

"НАТО является альянсом безопасности, и Турция не согласится поставить под угрозу эту безопасность", - сказал он, добавив, что делегации двух северных стран не должны "беспокоиться" приездом в Турцию в надежде убедить Анкару изменить позицию.

"Наше единственное ожидание от союзников по НАТО – это сначала понять наши чувствительные вопросы, уважать их и, наконец, поддержать, если это возможно", – сказал президент Турции.

Анкара говорит, что Швеция и Финляндия скрывают людей, которые, по ее словам, связаны с группировками, считающимися террористами, а именно с боевиками Рабочей партии Курдистана и последователями Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота 2016 года.

Турецкая государственная телекомпания TRT Haber заявила в понедельник, что Швеция и Финляндия не дали одобрения на репатриацию 33 человек, о которой спрашивала Турция.

Ранее сообщалось, что в обмен на согласие на вступление в НАТО Финляндию и Швецию Турция хочет осуждения ими всех курдских организаций и снятия ограничений на продажу вооружений.