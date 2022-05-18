Глава ОВА: в Сумской области сократили комендантский час

С 18 мая комендантский час на территории Сумщины продлится с 22 до 5 часов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Живицкий напомнил, что во время комендантского часа на улицу выходить можно лишь для того, чтобы попасть в бомбоубежище в случае объявления воздушной тревоги.

Кроме того, военная администрация объявила, что все пропуски, позволяющие передвигаться во время комендантского часа, выданные до 13 мая считаются недействительными.

Из соображений безопасности сейчас считаются действительными только пропуски, изданные после 13 мая.