Глава ЕК анонсировала финпомощь на 9 млрд евро для Украины

Еврокомиссия заявила о намерении предоставить Украине новый пакет макрофинансовой помощи на 9 млрд евро в 2022 году. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Зеркало недели.

«Мы предлагаем новую макрофинансовую помощь Украине в размере до 9 млрд евро в 2022 году» , - говорится в Twitter-публикации.

По словам фон дер Ляйен, ЕС будет поддерживать Украину во время войны и когда страна начнет восстанавливаться.