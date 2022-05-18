Глава ЕК анонсировала финпомощь на 9 млрд евро для Украины
Еврокомиссия заявила о намерении предоставить Украине новый пакет макрофинансовой помощи на 9 млрд евро в 2022 году. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Зеркало недели.
«Мы предлагаем новую макрофинансовую помощь Украине в размере до 9 млрд евро в 2022 году», - говорится в Twitter-публикации.
По словам фон дер Ляйен, ЕС будет поддерживать Украину во время войны и когда страна начнет восстанавливаться.