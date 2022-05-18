ГБР подозревает замгендиректора ЧАЭС в дезертирстве

Заместитель гендиректора Чернобыльской АЭС подозревается в дезертирстве (ч. 5 ст. 407 УК Украины) и мог помогать российским оккупантам, сообщает Новое время.

Как сообщает Госбюро расследований, подозреваемого задержали в марте 2022 года. По данным правоохранителей, он в условиях военного положения покинул место службы и скрывался в Закарпатской области. Мужчину отправили под стражу.

"Военнослужащий скрылся со станции и не обеспечил физическую защиту объекта, что прямо входило в его функциональные обязанности. В ходе следствия работники ГБР проверяют возможную причастность чиновника к подрывной деятельности против Украины. В частности, они должны установить, способствовал ли он военным россии в захвате ЧАЭС в конце февраля" , — сказано в сообщении.

В административных помещениях ЧАЭС и дома у подозреваемого прошли обыски. Следователи допросили свидетелей и планируют провести судебную психологическую экспертизу и допрос работников ЧАЭС. После этого будет решаться вопрос о том, получит ли заместитель гендиректора станции подозрение в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).