ЕК утвердила план послевоенного восстановления Украины
Европейская комиссия утвердила план послевоенного восстановления Украины. Кроме того, ЕС выделит для Украины 9 млрд евро макрофинансовой помощи. Со ссылкой на премьер-минстра Дениса Шмыгаля, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Отмечается, что план разработал Национальный совет по вопросам послевоенного восстановления. Именно на этот документ будет опираться Евросоюз. По словам главы правительства, Украина будет "собственницей" процесса. Для максимальной прозрачности и эффективности планируется привлечь европейских партнеров.
План восстановления содержит четыре главных принципа:
- восстановление всей инфраструктуры по новейшим стандартам и европейской политикой;
- модернизация украинского государства и институтов;
- максимальная интеграции Украины с ЕС во всех сферах и направлениях;
- экономическая трансформация, в том числе новые возможности для украинского бизнеса.
"Мы благодарны Еврокомиссии за принятие этого документа, который демонстрирует чрезвычайный уровень солидарности с нашей страной. Мы уверены в победе и так же уверены, что отстроим нашу прекрасную Украину, которая будет сильным и равноправным членом Европейского союза", - добавил Шмыгаль.