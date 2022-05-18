ЕК утвердила план послевоенного восстановления Украины

Европейская комиссия утвердила план послевоенного восстановления Украины. Кроме того, ЕС выделит для Украины 9 млрд евро макрофинансовой помощи. ﻿Со ссылкой на премьер-минстра Дениса Шмыгаля, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Отмечается, что план разработал Национальный совет по вопросам послевоенного восстановления. Именно на этот документ будет опираться Евросоюз. По словам главы правительства, Украина будет "собственницей" процесса. Для максимальной прозрачности и эффективности планируется привлечь европейских партнеров.

План восстановления содержит четыре главных принципа:

восстановление всей инфраструктуры по новейшим стандартам и европейской политикой;

модернизация украинского государства и институтов;

максимальная интеграции Украины с ЕС во всех сферах и направлениях;

экономическая трансформация, в том числе новые возможности для украинского бизнеса.