Гайдай сообщил об уничтожении на Луганщине последней электроподстанции

В Луганской области в результате обстрела обесточена последняя работающая подстанция. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Луганщина без света – обесточена последняя большая подстанция. Около часа назад исчез свет в тех домах области, где он еще оставался. Вблизи Лисичанска идут активные боевые действия, есть попадание в линию электропередачи, напряжением 220 кВ. Россияне обесточили и повредили последнюю мощную электроподстанцию" , – написал руководитель ОВА в Telegram.

По словам Гайдая, подстанция повреждена очень серьезно, ремонт невозможен до прекращения боевых действий.