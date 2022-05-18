В Украине в ближайшее время появится препарат от COVID-19

Противовидный препарат Молнупиравир закупили за счет госбюджета. Международная организация Crown Agents уже передала Украине 50 тысяч курсов. Еще 110 тысяч курсов поступят в страну до конца мая. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, сообщает Корреспондент.

"Несмотря на войну, мы должны заботиться и о больных ководом. Поэтому благодарны компании Crown Agents за сотрудничество и оперативное обеспечение лекарствами. Первые поставки препарата уже распределены по регионам и начнут доставляться в учреждения здравоохранения в ближайшее время" , - отметил первый заместитель. министра здравоохранения Александра Комарида.

Молнупиравир – это препарат прямого действия. Он блокирует фермент, нужный вирусу, чтобы воспроизвести генетический код, и так предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

В мире это лекарство используется для пациентов, имеющих хоть один фактор риска, например: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет, болезни сердца. В Украине препарат также будут использовать для лечения пациентов из групп риска.