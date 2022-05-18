FT: Турция заблокировала переговоры о членстве Финляндии и Швеции в НАТО

Турция заблокировала первоначальное решение НАТО обработать заявки Финляндии и Швеции о присоединении к Альянсу, поставив под сомнение надежды на быстрое вступление двух скандинавских стран.﻿ Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, сообщает Украинская правда.

Послы стран НАТО встретились в среду с целью начать переговоры о вступлении в тот же день, когда Финляндия и Швеция подали свои заявки, но оппозиция Анкары остановила какое-либо голосование.

Отсрочка вызывает сомнения в том, что НАТО сможет одобрить первый этап заявок Финляндии и Швеции в течение одной-двух недель, как прогнозировал генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Официальный представитель Турции подтвердил, что Анкара затормозила процесс, но настаивал на том, что Турция не исключает перспективы присоединения Швеции и Финляндии.

"Мы не говорим, что они не могут быть членами НАТО. Просто мы должны быть на одной волне, на одной странице в отношении угрозы, с которой мы сталкиваемся" , - сказал чиновник.

Все 30 членов НАТО должны ратифицировать заявки Финляндии и Швеции, но этот процесс начинается только после того, как Альянс выпустит протокол о присоединении и официально пригласит две страны присоединиться.