В РФ заявили, что используют в Украине лазерное оружие

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия использует в Украине комплексы лазерного оружия "Задира", сообщает Украинская правда.

"Они уже начинают поступать в войска. Да, первые образцы уже используются (в войне против Украины – ред.)" , - цитируют росСМИ Борисова.

По его словам, речь идет о лазерном оружии, которое якобы способно "физически поражать цели, экономя дорогостоящие ракеты".

Россияне не уточнили, на каких участках войны используют такое оружие, а также какие у него успехи.

Согласно разведке Британии, наступление России на Донбассе потеряло темп и не сможет восстановиться как минимум в течение месяца, а системные проблемы продолжают нарастать.