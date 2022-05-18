Появились цены на АЗС после отмены госрегулирования

Сети автозаправочных станций начали заключать первые договора по поставкам горючего после отмены госрегулирования цен. ﻿Один из таких предложений дистрибьютора о поставках топлива опубликовало издание «Зеркало недели».

Как следует из документа, даже если брать за ориентир цены данного мелкого опта, то они превысят последние розничные цены, когда государство пыталось влиять на процесс ценообразования через регулирование, на 50% и более.

В частности, дистрибьютор берется поставлять топливо на АЗС по следующим ценам: